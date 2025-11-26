Samsun'da minibüste 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İlkadım'da KOM ekiplerinin operasyonu

Samsun'da polis tarafından durdurulan bir minibüste yapılan aramada 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurdukları minibüste detaylı arama gerçekleştirdi.

Arama sonucunda, aracın gizlenmiş bölümlerine yerleştirilmiş vaziyette toplam 290 kilo kaçak tütün bulundu ve ele geçirilen ürünlere el konuldu.

Olayla bağlantılı bir kişi hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı.

