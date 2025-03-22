Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, Uyuşturucu Ticareti Yapanı Yakaladı

Samsun'un Havza ilçesinde, narkotik dedektör köpeği Tony, bir araçta sentetik uyarıcı buldu ve sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:48
Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, Uyuşturucu Ticareti Yapanı Yakaladı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Havza ilçesinde, narkotik dedektör köpeği Tony, bagajda saklanan bir miktar sentetik uyarıcıyı tespit etti. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma sırasında gerçekleşti.

Detaylı Arama ve Ele Geçirme

Samsun-Ankara kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktasında, polisler tarafından durdurulan A.Ç. (30) yönetimindeki otomobilde narkotik dedektör köpeği Tony ile arama yapıldı. Tony, aracın bagajında zulalanmış sentetik uyuşturucunun yerini başarıyla tespit etti. Ekipler, Tony'nin tepki verdiği bölümde tam 173 gram sentetik uyarıcıya ulaştı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Yapılan operasyon sonucunda otomobilin sürücüsü A.Ç., gözaltına alındı. Bu tür çalışmalar, Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam etmektedir.

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