Samsun’da Polis Meslek Yüksekokulu’nda İntihar: 20 Yaşındaki Öğrenci 5. Kattan Düştü

Samsun'da 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi B.T. (20), yatakhanenin 5. katından atlayarak yaşamını yitirdi; cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 23:25
Samsun’da Polis Meslek Yüksekokulu’nda ölüm

Samsun’da 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’nda bir öğrenci, okul binasının 5. katından atlayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesinde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen B.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

