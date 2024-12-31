Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisten kaçan bir kamyonet, tarlaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında K.Ş. (19) yönetimindeki 55 AKY 603 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

Kaçışı sırasında Bafracalı Mahallesi Hacıbeyli Sokak'ta yol kenarındaki tarlaya giren kamyonet, kaza yaptı. Kazada, sürücü K.Ş. ile birlikte kamyonette bulunan A.T. (21), S.Ş. (20), B.A. (19) ve H.T. (23) yaralandı.

Olay sonrası yaralılar, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.