Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Silahlı Kavga!

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili olarak 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silahlı kavgada yaralanan Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B. (29)'yi hedef alanların Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30) olduğunu belirledi. Zanlılar, Atakum ilçesindeki bir adreste yakalandı.

Zanlıların Adliyeye Sevk Süreci

Gözaltına alınan Ferudun S. ve Merve S., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın detayları ve nedenleri hakkında soruşturma devam ediyor.

Olayın Zamanlaması

Zanlılar, dün saat 21.15'te motosikletle, Güzelyurt Mahallesi'ndeki Bülent B'nin evine giderek çıkardıkları kargaşada silah ile ateş açmışlardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.