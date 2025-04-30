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Samsun'da Tefecilik Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Samsun'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda bir zanlı tutuklanırken, bir diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:16
Samsun'da Tefecilik Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'da, tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 67 yaşındaki C.K. ve 34 yaşındaki A.K.'dan A.K. tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde tefecilik faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttü.

Yürütülen operasyon sırasında zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tefecilik Faaliyetleri Tespit Edildi

Şüphelilerin, faiz karşılığında borç para verdikleri ve bunu gizlemek amacıyla araç satışı yapılmış gibi göstererek senet imzalattıkları belirlendi.

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde...

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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