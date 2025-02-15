Samsun'da Tıra Çarpan Minibüste Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, tıra çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:05
Samsun'da Tıra Çarpan Minibüste Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da Tıra Çarpan Minibüs Kazası

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir minibüs tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ali Yıldızoğlu (40) yönetimindeki 55 AJK 271 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde, Sedat Bozacı idaresindeki 55 ACL 606 plakalı tıra arkadan çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan Yıldızoğlu ile Avni Kaan Ergüngör (38) ve Ferhat Güven, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ne yazık ki, Güven olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar Yıldızoğlu ve Ergüngör, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ise Samsun'daki diğer hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, bu kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda Ankara istikametine doğru trafik bir süre aksadı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar...

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar...

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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