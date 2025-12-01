Samsun'da Trafik Rahatlayacak: Batı ve Doğu Çevre Yolu

Samsun'da Trafikte Yeni Dönem: Batı ve Doğu Çevre Yolu

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Batı ve Doğu Çevre Yolu projelerinin transit araçları şehir içi trafikten uzaklaştırarak kent içi trafiğini rahatlatacağını açıkladı. Doğan, yapımına başlanan 15 milyar TL maliyetli Batı Çevre Yolu tamamlandığında günlük 10 bin araç’ın kente girmeden güzergahına devam edeceğini belirtti.

Projelerin Beklenen Etkisi

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda ulaşım plan ve projelerini detaylı bir sunumla paylaşan Doğan, çevre yollarının devreye girmesiyle şehir içi trafik yoğunluğunda ciddi azalma ve zaman tasarrufu hedeflediklerini ifade etti. Sunumda, çevre yollarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşım sürelerinin kısalacağı ve şehir içi trafiğin rahatlayacağı vurgulandı.

Batı Çevre Yolu: Detaylar ve Maliyet

Doğan, 16 kilometre uzunluğundaki Batı Çevre Yolu sayesinde günlük 10 bin aracın şehir trafiğinden çekileceğini, yılda 1,5 milyon araç/saatlik zaman tasarrufu sağlanacağını söyledi. Ayrıca proje tamamlandığında Çarşamba-Bafra, 19 Mayıs-Tekkeköy ve Havalimanı-Bafra arasındaki ulaşım sürelerinin yarı yarıya azalacağını vurguladı.

Projenin başlamasına ilişkin Doğan şunları söyledi: "Batı Çevre Yolu başladı. 19 Mayıs ile Atakum ilçelerimizin kesiştiği noktadan batıdan gelen ve giden trafiğin şehrin güney tarafına biraz daha alarak yaklaşık 10 bin aracın günlük şehir içi trafiğinden deplase edildiği bir hizmet olacak. Toplam maliyeti 12 milyar TL. Yaklaşık 2 milyar TL’lik de bir kamulaştırma maliyeti var. Kamulaştırma işlemini Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Başlayan projemizi bu dönem içerisinde bitirmeyi öngörüyoruz."

Doğu Çevre Yolu İçin Proje Çalışmaları

Doğan, Doğu Çevre Yolu için proje çalışmalarının başladığını belirterek Samsun’un gelecek yıllara yönelik ulaşım projeksiyonunu ortaya koyduklarını ifade etti. Doğuya uzanacak çevre yolunun, Sarp’a kadar giden yaklaşık 40 bin araç ile şehir içinden Trabzon ve gümrüğe giden on binlerce aracı kapsayan yoğun kamyon ve otobüs trafiğini şehir dışına yönlendireceğini söyledi. Doğan, "Bunların birçoğunu da şehir içi trafiğinden alarak inşallah Doğu Çevre Yolu’nu da hayata geçirmek üzerine proje çalışmalarına başlandı" dedi.

Kendi Üretim Tesisleriyle Bütçeye Katkı

Başkan Doğan, belediyenin kendi üretim tesislerinde ürettikleri taş, yol malzemeleri ve diğer ürünlerle bütçeye 1 milyar 408 milyon TL katkı sağladıklarını belirtti. Doğan, "Kendimize yeten bir belediyeyiz. Doğal taş üretim atölyelerimizden hasır-çelik fabrikamıza, asfalt üretiminden kendi ürettiğimiz yol alt dolgu malzemesine, beton santrallerimizden diğer üretim mekanizmalarımıza kadar geçen yılki SASKİ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işlerine 1 milyar 408 milyon TL’lik katkı sağlamış olduk. 2026 yatırım bütçemiz yüzde 50,2. Bu kendi ürettiklerimiz yatırım bütçesinde görünmüyor. Sadece ihaleli işler görünüyor. Bu kendi ürettiğimiz ürünleri de kattığımızda yaklaşık yüzde 65’lik bir yatırım bütçesiyle hizmet veriyoruz."

