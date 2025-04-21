Samsun'da Türk Dünyası Çocuk Festivali Coşkuyla Başladı

Samsun'da Renkli Görüntüler: Türk Dünyası Çocuk Festivali

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Türk dünyasından 124 misafirin katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali" Samsun'da büyük bir coşkuyla başladı. Festival, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Samsun Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenleniyor. Etkinlikler 23 Nisan'a kadar devam edecek.

Geleneksel Kıyafetlerle Renkli Yürüyüş

Festival alanında geleneksel kıyafetleri ile yer alan çocuklar ve grup temsilcileri, ellerinde Türk ve ülkelerinin bayrakları ile DSİ Yerleşkesi önünde toplandı. Çiftlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Onur Anıtı'na kadar süren yürüyüşte, geleneksel dans gösterileri de yapıldı. Misafir öğrencilere ait renkli kıyafetler ve danslar, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Çocuklar Geleceğimizdir

Açılış töreninde konuşan MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, "Çocuklarla kurmadığınız hiçbir dünyanın önemi yok. O yüzden Cumhuriyet'imiz 23 Nisan'da çocuklara emanet edildi" dedi.

Topsakal, Türk dünyası çocuklarının bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparken, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları tanıştırmak, güven vermek ve birlikte bir gelecek inşa etmek önemli bir görevdir" şeklinde konuştu.

Festivalde Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, etkinliğin Türk dünyasının buluşma şehri olarak Samsun'u ilan ettiğini belirterek, "Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'daki kurtuluş mücadelesini başlattığı meşale şehir. Türk dünyası için bir buluşma noktası olmasından gurur duyuyoruz" dedi.

Festival, dans gösterilerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve çok sayıda katılımcı da destek verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk dünyası çocuklarını Samsun'da buluşturan "Türk Dünyası Çocuk Festivali", 9 ülkeden 124 misafirin katılımıyla başladı. Festivale geleneksel kıyafetleri ile katılan çocuklar ve grup temsilcileri, ellerinde Türk ve ülkelerinin bayraklarıyla DSİ Yerleşkesi önünde toplandı. Çiftlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Onur Anıtı'na kadar süren yürüyüşte, zaman zaman dans gösterileri de sunuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk dünyası çocuklarını Samsun'da buluşturan "Türk Dünyası Çocuk Festivali", 9 ülkeden 124 misafirin katılımıyla başladı. Festivale geleneksel kıyafetleri ile katılan çocuklar ve grup temsilcileri, ellerinde Türk ve ülkelerinin bayraklarıyla DSİ Yerleşkesi önünde toplandı. Çiftlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Onur Anıtı'na kadar süren yürüyüşte, zaman zaman dans gösterileri de sunuldu.