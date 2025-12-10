DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,65 -0,17%
ALTIN
5.759,72 0,07%
BITCOIN
3.946.495,84 0,41%

Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Samsun'da narkotik operasyonunda çeşitli uyuşturucular, silah ve para ele geçirildi; 15 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:41
Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

İl genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında bin 913 adet uyuşturucu hap, 690 gram kokain, 88,96 gram metamfetamin, 214,11 gram sentetik kannabinoid, 9,11 gram esrar ve 1 adet esrarlı sigara yer aldı.

Ayrıca operasyonlarda 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet fişek ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 305 TL para ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildikleri bildirildi.

SAMSUN’DA SON BİR HAFTA İÇİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARDI ARDINA OPERASYONLARDA 15...

SAMSUN’DA SON BİR HAFTA İÇİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARDI ARDINA OPERASYONLARDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ.

SAMSUN’DA SON BİR HAFTA İÇİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARDI ARDINA OPERASYONLARDA 15...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
İnegöl Belediye Spor Kulübü Isparta Boulder'dan 2’ncilikle Döndü
7
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar