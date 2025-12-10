Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

İl genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında bin 913 adet uyuşturucu hap, 690 gram kokain, 88,96 gram metamfetamin, 214,11 gram sentetik kannabinoid, 9,11 gram esrar ve 1 adet esrarlı sigara yer aldı.

Ayrıca operasyonlarda 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet fişek ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 305 TL para ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildikleri bildirildi.

