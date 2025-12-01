Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Gözaltında

Samsun'da iki ayrı operasyonda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı; sentetik ecza, metamfetamin, kokain, pompalı tüfek ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:00
İki ayrı adreste çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın, 2 kişi gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde, M.M. (18) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 bin 740 adet sentetik ecza, 0,10 gram metamfetamin, 0,10 gram kokain ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli M.M. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde ise, G.M. (38) isimli kadının evinde yapılan aramada 3,40 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Şüpheli G.M. narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Her iki şahıs da bugün uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

