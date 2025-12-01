Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Gözaltında

İki ayrı adreste çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın, 2 kişi gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde, M.M. (18) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 bin 740 adet sentetik ecza, 0,10 gram metamfetamin, 0,10 gram kokain ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli M.M. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde ise, G.M. (38) isimli kadının evinde yapılan aramada 3,40 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Şüpheli G.M. narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Her iki şahıs da bugün uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

