Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1925 Hap ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda İlave Madde ve Silah Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Yakakent ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyonlarda 1925 uyuşturucu hap, 420,3 gram sentetik kannabinoid, 12,32 gram metamfetamin, 1,02 gram esrar, 0,70 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli işlem

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 1 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

