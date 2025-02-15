Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 şüpheli yakalandı, 734 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:49
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan operasyonda ekipler, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda toplamda 734 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler S.A. (26), U.K. (21) ve M.A. (36) emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına...

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 734 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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