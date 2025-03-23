Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 336 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:51
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan operasyonda, şüpheliler T.Y. (23), A.S. (24) ve A.A. (24)’nin adreslerinde arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda toplamda 336 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Samsun polisi, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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