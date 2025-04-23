Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ile Mücadele: 8 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.