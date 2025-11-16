Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 880 g Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 880 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve deliller ele geçirildi; şüpheli T.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:53
Atakum'da baskın düzenlendi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bulunan T.Ö. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 880 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

T.Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

