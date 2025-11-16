Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 880 g Metamfetamin Ele Geçirildi
Atakum'da baskın düzenlendi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bulunan T.Ö. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 880 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
T.Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
