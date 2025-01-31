Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili olarak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Samsun, Sinop, Amasya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, zanlılar M.A.A, U.S, N.A, C.S, A.A.Ö ve Ü.Ö olarak tespit edildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda cep telefonu, tablet, akıllı saat ile bilgisayar gibi toplam 24 dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, C.S. ve A.A.Ö'nün ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.