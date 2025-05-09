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Samsun'da Yeni Adalet Kampüsünün Temeli Atıldı

Samsun'da 43 bin metrekare kapalı alana sahip yeni adalet kampüsünün temeli atıldı. Proje 2 yıl içinde tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 18:28
Samsun'da Yeni Adalet Kampüsünün Temeli Atıldı

Samsun'da Yeni Adalet Kampüsünün Temeli Atıldı

Samsun'da, **43 bin metrekare kapalı alan** ile inşa edilecek yeni adalet kampüsünün temeli, düzenlenen törenle atıldı. Bu kampüs, Bölge Adliye, Bölge İdare ile İdare ve Vergi mahkemelerini bir araya getirecek.

Adalet Bakanı **Yılmaz Tunç**, kampüsün temel atma töreninde, projeyi **2 yıl içinde tamamlamayı** hedeflediklerini belirtti. Tunç, konuşmasında, "**Kazasız belasız bir çalışma diliyoruz.** Yüklenici firma yetkililerine kolaylıklar diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Samsun'a emek veren herkese çok çok teşekkür ederiz. Burada hizmet verecek yargı mensuplarımıza ve adalet personelimize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un konuşmasının ardından, kendisi ve beraberindekiler butona basarak temele **ilk harcı döktü**. Programa, Samsun Valisi **Orhan Tavlı**, AK Parti Samsun milletvekilleri **Mehmet Muş, Orhan Kırcalı** ve **Ersan Aksu**, Büyükşehir Belediye Başkanı **Halit Doğan**, Adli Tıp Kurumu Başkanı **Hızır Aslıyüksek**, Cumhuriyet Başsavcısı **Mehmet Sabri Kılıç**, adli ve idari yargı mensupları ile kent protokolü katıldı.

Kampüs Projesinin Detayları

Atakum ilçesi **Çobanözü Mahallesi**'nde inşa edilen kampüs, toplam **43 bin 333 metrekare** kapalı alana sahip olacak. Proje kapsamında, **1 başsavcı, 56 başkan, 194 hakim** ve **28 savcı** için toplam **222 oda** yapılacak. Ayrıca **23 duruşma salonu**, **250 kişilik toplantı/konferans salonu** ve **478 araçlık otopark** yer alacak (408'i açık, 70'i kapalı).

Samsun'da, 43 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve Bölge Adliye, Bölge İdare ile İdare ve...

Samsun'da, 43 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve Bölge Adliye, Bölge İdare ile İdare ve Vergi mahkemelerinin yer alacağı kampüsün temeli atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü. Törende dua edildi.

Samsun'da, 43 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve Bölge Adliye, Bölge İdare ile İdare ve...

Samsun'da, 43 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve Bölge Adliye, Bölge İdare ile İdare ve Vergi mahkemelerinin yer alacağı kampüsün temeli atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü. Törende dua edildi.

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