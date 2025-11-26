Samsun'da Zula Evlerine Narkotik Operasyonu: 8 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da 'Zula' Evlerine Narkotik Operasyonu

Operasyon Detayları

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda şüpheliler C.G. (20) ve O.K. (45)'in, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeden önce saklamak üzere kullandıkları zula düzenekleri ortaya çıkarıldı.

Aramalarda ele geçirilenler: 8 kilogram metamfetamin, 200 gram fubinica, 139 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin TL.

Operasyonda gözaltına alınan C.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

