Samsun'da Zula Evlerine Narkotik Operasyonu: 8 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda C.G. (20) ve O.K. (45)'e ait zula evlerinde 8 kg metamfetamin, kokain ve para ele geçirildi; C.G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:49
Samsun'da Zula Evlerine Narkotik Operasyonu: 8 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da 'Zula' Evlerine Narkotik Operasyonu

Operasyon Detayları

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda şüpheliler C.G. (20) ve O.K. (45)'in, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeden önce saklamak üzere kullandıkları zula düzenekleri ortaya çıkarıldı.

Aramalarda ele geçirilenler: 8 kilogram metamfetamin, 200 gram fubinica, 139 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin TL.

Operasyonda gözaltına alınan C.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN POLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNİ ORGANİZE ŞEKİLDE YÜRÜTTÜĞÜ TESPİT EDİLEN İKİ ŞÜPHELİYE AİT...

SAMSUN POLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNİ ORGANİZE ŞEKİLDE YÜRÜTTÜĞÜ TESPİT EDİLEN İKİ ŞÜPHELİYE AİT ZULA EVLERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ.

SAMSUN POLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNİ ORGANİZE ŞEKİLDE YÜRÜTTÜĞÜ TESPİT EDİLEN İKİ ŞÜPHELİYE AİT...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı