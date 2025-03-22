Samsun'daki Mobilya Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Tekkeköy İlçesinde Yangın!

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki mobilya atölyesinde meydana gelen yangın, hızla kontrol altına alındı. İlkadım Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinden yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Olay Anı ve Müdahale

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın fark edilmesinin ardından durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. Yangının kaynağı olarak elektrik kontağı belirtiliyor.

Yangın Söndürüldü, Hasar Tespit Edildi

İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek hızlı bir müdahalede bulundu ve yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda mobilya atölyesinde hasar oluştu; ancak can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme.

Yerel otoriteler, yangının çıkış nedenini detaylı bir şekilde araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.