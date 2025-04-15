Samsun Genç Girişim Zirvesi 120 Öğrenci ile Kapılarını Açtı

Samsun Genç Girişim Zirvesi Başladı

Samsun'da teknoloji, savunma sanayi, sağlık, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve otomotiv gibi alanlarda düzenlenen "Samsun Genç Girişim Zirvesi", yoğun bir katılımla başladı. 24 okuldan 120 öğrenci ve 24 danışman öğretmen, girişimcilik dünyasına adım atmak üzere bir araya geldi.

Organizasyonun Önemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Atakum Bilim Sanat Merkezi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Teknopark Samsun ve Genç AR-GE işbirliğiyle düzenlenen zirvenin açılışı, Samsun Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, bu programın genç girişimciliği desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Aydın, özellikle gençlerin girişimcilik yetkinliklerini geliştirmek ve Samsun'un ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Deneyim Paylaşımı ve Gelişim Fırsatları

Aydın, "Gençler, alanında uzman panelistlerin deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacaklar. Mentorlar eşliğinde projelerini geliştirecek, sektörel analizler ve atölye çalışmaları ile bilgilerinin derinleşmesine olanak tanıyacağız" dedi.

Zirvenin sonunda düzenlenecek proje yarışması ve ödül töreninin, gençlerin motivasyonunu artıracağını dile getiren Aydın, "Amacımız, öğrencilerimizin girişimcilik ekosistemine entegrasyonunu sağlamak ve şehrimizdeki gençlerin liderlik becerilerini geliştirmektir" ifadelerini kullandı.

Panelde Değerli İsimler Bir Araya Geldi

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "Girişimcilik Ekosistemi" paneline, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Soruç, AYSAM Kurucusu Dr. Ahmet Aydemir ve birçok değerli isim katılarak gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, okul müdürleri, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla büyük bir coşku ile başladı.

Samsun'da teknoloji, savunma sanayi, sağlık, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve otomotiv gibi alanlarda düzenlenen "Samsun Genç Girişim Zirvesi" başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Atakum Bilim Sanat Merkezi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Teknopark Samsun ile Genç AR-GE işbirliğinde "Lise Öğrencileri Fikirleriyle Yarışıyor" temasıyla düzenlenen "Samsun Genç Girişim Zirvesi"ne 24 okuldan 120 öğrenci katıldı.

Samsun'da teknoloji, savunma sanayi, sağlık, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve otomotiv gibi alanlarda düzenlenen "Samsun Genç Girişim Zirvesi" başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Atakum Bilim Sanat Merkezi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Teknopark Samsun ile Genç AR-GE işbirliğinde "Lise Öğrencileri Fikirleriyle Yarışıyor" temasıyla düzenlenen "Samsun Genç Girişim Zirvesi"ne 24 okuldan 120 öğrenci katıldı.