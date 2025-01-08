Samsun Jandarma Komutanı Bakçepınar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, sanat ve haberciliğin kesişim noktasında önemli bir rol oynuyor.

Bakçepınar, oylamaya katılımıyla, habercilikteki önemi ve sanatsal değerlerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği bu oylama, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekilen etkileyici fotoğrafların tanıtımına katkı sağlıyor.

Oylamaya katılan herkes, çeşitli kategorilerdeki ödüllü fotoğrafları seçme şansına sahip oluyor. Bu tür etkinlikler, yerel ve ulusal seviyede sanatın teşvik edilmesine destek vererek, toplumsal bilinci artırıyor.

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.