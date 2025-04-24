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Samsun Terme Ovası’nda Kıyı Erozyonu Ağaçları Devirdi

Samsun'un Terme ilçesinde kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine yol açtı. Mahalle muhtarları önlem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:33
Samsun Terme Ovası’nda Kıyı Erozyonu Ağaçları Devirdi

Samsun'un Terme İlçesinde Kıyı Erozyonu Sorunu

Samsun'un Terme ilçesinde etkisini gösteren kıyı erozyonu, sahil kesiminde bulunan çalı ağaçlarının devrilmesine neden oldu. Terme Ovası'nın sahil kesiminde bulunan Gölyazı ile Sancaklı Mahalleleri'nde meydana gelen dalgalar, kıyıdaki ağaçlık alanı aşındırarak ciddi hasarlara yol açtı.

Kökleri Açıkta Kalan Ağaçlar

Erozyon nedeniyle kökleri açıkta kalan çam ağaçları devrildi. Sancaklı Mahalle Muhtarı İdris Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı erozyonunun yerleşim alanlarını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “Yetkililerden sahillerin daha fazla zarar görmemesi için önlem alınmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Denizle Ev Arasında Sadece 10 Metre Kaldı

Aydın, gölyazı Mahallesi sahilinden başlayarak Sancaklı sahiline kadar devam eden erozyonun, mahallede büyük tahribat oluşturduğunu vurguladı. “Su kuyularımız, çam ağaçlarımız büyük ölçüde zarar gördü. Erozyon nedeniyle deniz ile ev arasında sadece 10 metre mesafe kaldı.” dedi.

Yetkililerin Desteğine İhtiyaç Var

Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ahmet Gelen ise sahil şeridinde aşırı tahribat yaşandığını ifade etti. Gölardı Doğal Hayatı Koruma Sahası'nın da erozyondan etkilendiğini vurgulayan Gelen, “Burası çok değerli bir yer, denizi çok temiz. Ancak erozyon burayı yok etme tehlikesiyle karşı karşıya. Büyük bir kıyı erozyonu yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Dron ile Görüntüleme Yapıldı

Dalgaların kıyı şeridini aşındırması, dron ile görüntülenerek durumu gözler önüne serdi.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine sebep...

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine sebep oldu.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine sebep...

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine sebep oldu.

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