Samsun'un Bazı İlçelerinde Eğitime Kar nedeniyle Ara Verildi

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma yüzünden bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:37
Samsun'un Bazı İlçelerinde Eğitime Kar nedeniyle Ara Verildi

Samsun'da Eğitime Ara Verildi

Samsun, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu durumun nedenleri detaylandırıldı.

Hava Koşulları ve Ulaşım Sorunları

Açıklamaya göre, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları için eğitime ara verildi. Alınan karar, olumsuz hava şartları ile ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar göz önünde bulundurularak alındı.

Diğer İlçelerde Taşımalı Eğitim Yapılmayacak

Ayrıca, Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi. Bu ilçelerdeki taşımalı eğitimle okula giden öğrenciler, bir gün idari izinli sayılacak.

Bu gelişmelerle birlikte, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin alındığı vurgulanıyor.

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