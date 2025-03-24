Samsun'un Ilıca Mahallesi'nde 20 Yıllık İftar Geleneği Devam Ediyor

Samsun'da Mahalle Sakinlerinin Birlikte İftar Geleneği

Samsun'un Havza ilçesi Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yılı aşkın süredir Ramazan ayında iftarlarını birlikte açarak dayanışma örneği sergiliyor. Mahalleli, akşamları bir araya gelerek iftar sofrasını hazırlıyor ve bu geleneği yaşatıyor.

İftar Davetleri ve Katılım

İftar davetleri, bazı günler tek bir aile, bazı günler ise birkaç ailenin bir araya gelmesiyle düzenleniyor. Mahallenin gençleri, yemek servisinde bulunarak bu geleneğin sürdürülmesine katkıda bulunuyor.

Gelenek ve Beraberlik Vurgusu

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kurtça, bu geleneğin 20 yıl önce büyükler tarafından mahalledeki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla başlatıldığını belirtiyor. Kurtça, “Bugün 7 hane olarak iftar davetinde bulunduk. Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar her gece tekrarlanıyor.” diyerek iftarın önemini vurguluyor.

İftar Öncesi Hazırlıklar

Kurtça, “Kadınlarımız evlerde, erkekler ise camimizin yemekhanesinde bir araya geliyor. İftar davetlerimize mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden dostlarımız katılıyor. Katılamayan yaşlı ve hastalarımızın yemekleri evlerine gönderiliyor.” şeklinde konuşarak yardımseverliğin önemini aktarıyor.

İftar'ın Maneviyatı

Mahallenin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile start alan iftarında, herkes birlikte oruçlarını açıyor. İftar sonrasında ikram sahibi aileler için dua ediliyor. Bu gelenek, sonraki nesillere aktarılma arzusuyla yaşatılmaya devam ediyor.

Samsun'un Havza ilçesindeki Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yılı aşkın süredir oruçlarını birlikte açıyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kurtça (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Havza ilçesindeki Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yılı aşkın süredir oruçlarını birlikte açıyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kurtça (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.