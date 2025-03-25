Samsung Electronics Eş CEO'su Han Jong-Hee Hayatını Kaybetti

Samsung Electronics Eş CEO'su Hayatını Kaybetti

Samsung Electronics'in Eş Üst Yöneticisi (Eş CEO) Han Jong-Hee, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, 63 yaşındaki Han, teknoloji devinin tüketici elektroniği ve mobil cihazlar bölümünün başında bulunuyordu.

Han Jong-Hee'nin Katkıları

Açıklamada, Han'ın "zorlu bir iş ortamında" şirketin büyümesine önemli katkılarda bulunduğu belirtilerek, “Bu zor zamanda en derin taziyelerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte.” ifadesine yer verildi.

Samsung'daki Kariyeri

Han, 37 yıl boyunca Samsung için çalışan bir isim olarak, 2022'den bu yana şirketin başkan yardımcılığı ve Eş Üst Yöneticisi görevini sürdürüyordu. Geçen hafta, yatırımcılarla yapılan yıllık toplantıda Samsung hisselerinin performansından özür dileyen Han, büyük ekonomilerin politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle bu yılın zorlu olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.