Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

Samsun'dan yeni bir ihale müjdesi geldi. 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesinde, memurlara toplamda 89.500 TL ödemenin yapılacağı açıklandı.

Bankalar Arası Rekabet Artıyor

Son yıllarda, bankalar arasında promosyonlar konusunda yoğun bir rekabet yaşanıyor. Emekli promosyonları için SGK ile yapılan anlaşmalar neticesinde çeşitli ödemeler yapılmasına rağmen, çalışan memurlar için süreç biraz daha farklı işlemektedir. Çalışan memurlar, kurum ve kuruluş yetkilileri ile bankalar arasında düzenlenen ihalelerde en yüksek teklifi veren banka aracılığıyla promosyon ödüllerini alıyorlar.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şaşırtan Rekor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli adına gerçekleştirilen bu ihale, sektörün devlerini bir araya getirdi. Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi önemli bankalar, bu ihaleye katılım göstererek, önemli bir müşteri portföyü kazanmak için yarıştılar.

Halkbank, İhaleyi Kazandı

Sonuç olarak, en fazla teklifi vererek ihaleyi kazanan Halkbank, 3 yıl boyunca ilçe milli eğitim müdürlüğü personelinin maaş ödemelerini yapma yetkisini elde etti. Aynı zamanda, bu kapsamda her bir çalışana 89.500 TL promosyon ödemesi gerçekleştirecek.