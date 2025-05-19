Samsunlu Sporcular 19 Mayıs'ı Deniz Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı sualtı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi. Dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerinde yaşadı.

Etkinlik Ayrıntıları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Kültür ve Spor Topluluğu ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, Mavi Vatan'da bir araya gelerek fener mevki açıklarında dalış yaptılar. Su altında yalnızca Türk bayrağı değil, topluluk isimlerinin yazılı olduğu pankartları da açtılar.

Hatıra Fotoğrafı

Dalışın ardından topluluk üyeleri, etkinliğin anlamını ölümsüzleştirip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu özel kutlama, hem bayram coşkusunu hem de Türkiye'nin denizlere olan bağlılığını simgeledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde sualtı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'da denizin altında Türk bayrağı açtı.