Samuray Kılıçlı Katilin Cezası Yargıtay Tarafından Onandı

Yargıtay'dan Karar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 9 Kasım 2021'de İstanbul'da mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'a verilen cezayı onadı. Sanığa, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, herhangi bir indirim uygulanmadan onaylandı.

Temyiz İncelemesi Sonuçlandı

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan 2022 tarihinde alınan kararın temyiz süreci tamamlandı. Boz'a, olay sırasında kendisini engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya karşı tehditte bulunduğu için verilen 4 yıl ve kesici alet bulundurma suçundan alınan 1 yıl hapis cezası da onandı.

Olayın Detayları

Karara göre, sanık Boz, evinde bulunan birçok kesici alet ile Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 12 kesici delici alet izine rastlandı. Sanığın, olay anında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu" için bir kadına saldırı düzenlemek istediği vurgulanarak, evinden aldığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdığı belirtildi. Cengiz'in direnişi rağmen sanığın eylemine devam ettiği ve atak sırasında kendisini müdahale etmeye çalışan Ağaca'yı "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği kaydedildi.