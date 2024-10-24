DOLAR
34,24 0,05%
EURO
37,08 -0,19%
ALTIN
3.002,1 -0,35%
BITCOIN
2.318.797,1 -1,55%

Samuray Kılıçlı Katilin Cezası Yargıtay Tarafından Onandı

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz'a ceza verildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:24
Samuray Kılıçlı Katilin Cezası Yargıtay Tarafından Onandı

Yargıtay'dan Karar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 9 Kasım 2021'de İstanbul'da mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'a verilen cezayı onadı. Sanığa, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, herhangi bir indirim uygulanmadan onaylandı.

Temyiz İncelemesi Sonuçlandı

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan 2022 tarihinde alınan kararın temyiz süreci tamamlandı. Boz'a, olay sırasında kendisini engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya karşı tehditte bulunduğu için verilen 4 yıl ve kesici alet bulundurma suçundan alınan 1 yıl hapis cezası da onandı.

Olayın Detayları

Karara göre, sanık Boz, evinde bulunan birçok kesici alet ile Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 12 kesici delici alet izine rastlandı. Sanığın, olay anında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu" için bir kadına saldırı düzenlemek istediği vurgulanarak, evinden aldığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdığı belirtildi. Cengiz'in direnişi rağmen sanığın eylemine devam ettiği ve atak sırasında kendisini müdahale etmeye çalışan Ağaca'yı "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
3
AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor
4
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası
5
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Güvenlik Toplantısına Başkanlık Edecek
7
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek