Sanayi Üretiminde Yüksek Teknoloji İvme Kazandırıyor

Sanayi Üretim Verileri Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aralık 2024 dönemine ait sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Kacır, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda ise yüzde 7 arttığını duyurdu.

Yüksek Teknoloji Üretimi Zirveye Çıktı

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan verileri paylaştı. Bakan, özellikle yüksek teknoloji grubunun, aylık yüzde 51,6 ve yıllık yüzde 43,5 oranlarıyla üretimin lokomotifi haline geldiğine dikkat çekti.

Kacır, "Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor" ifadeleriyle ülkenin üretim stratejisine vurgu yaptı. Ülkemizin geleceği için yüksek teknolojiye yapılan yatırımların önemini yeniden hatırlattı.