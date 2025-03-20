Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çankırı'da OSB'leri ve Milli Teknoloji Hamlesini Değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'daki konuşmasında, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında organize sanayi bölgelerinde (OSB) çalışan sayısının 415 bin olduğunu, günümüzde bu sayının 2 milyon 700 bin ulaştığını ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi ile Güçlü Kalkınma Süreci

Bakan Kacır, AK Parti liderliğinde Türk milletinin güçlü bir kalkınma yolculuğuna çıktığını vurgulayarak, bunun en önemli başlıklarından birinin Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu söyledi. Kacır, “Türkiye, savunma sanayiinde yerli ürünlerin payını yüzde 20'lerden 80'lere çıkardı.” dedi.

Yerli İHA'ların Etkisi ve Stratejik Başarılar

Kacır, yerli ve milli insansız hava araçlarının (İHA) terörle mücadelede büyük rol oynadığını belirtti. “Sadece topraklarımızda değil, sınırlarımız ötesindeki terör tehditlerini de ortadan kaldırdık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk İHA'larının uluslararası alanda savaş paradigmalarını değiştirdiğini belirtti.

Çankırı'nın Yükselişi ve OSB'lerdeki Gelişmeler

Kacır, Çankırı'nın organize sanayi bölgeleri açısından da önemli bir yere sahip olduğunu, iktidara geldiklerinde Çankırı'da yalnızca 1 OSB bulunduğunu, bugüne kadar bunun üzerine 5 yeni OSB eklediklerini söyledi. Bakan, “Çankırı'ya 1 teknopark ve 1 AR-GE merkezi kazandırdık.” diye ekledi.

Gelecek Vizyonu ve Eğitim Yatırımları

Kacır, Çankırı'da tarım ve hayvancılıkta verimliliği artıracak yeni projelerin hızlandırılacağını belirtti. Ayrıca, Karatekin Üniversitesi'nde eğitim alanında yeni adımlar atacaklarını da ifade etti.

Bakan Kacır, Çankırı'nın konumunun Türkiye'nin yeni sanayi aksında önemli bir rol üstleneceğini vurgulayarak, motorlu kara taşıtları için parça üretimi yatırımlarının da destekleneceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çankırı'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çankırı'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.