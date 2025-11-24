Sancaktepe'de 24 Kasım: Alper Yeğin'den Öğretmenlere %20 İndirim Müjdesi

Sancaktepe'de öğretmenler 24 Kasım programında buluştu
Sancaktepe'de görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yemekte bir araya geldi. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de katılarak öğretmenlerle sohbet etti.
Program ve konuşma
Program, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde öğretmenler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Başkan Yeğin, öğretmenlere yönelik teşekkür ve şükran ifadeleriyle birlikte önemli duyurularda bulundu.
Yeğin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde uzun yıllardır 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş, şehit düşmüş bütün öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin, hepsinin mekanları cennet olsun. Aramızda emekli olan öğretmenlerimiz de var. Emekli öğretmenlerimize de Allah can sağlığı versin. Görevinin başında olan kıymetli öğretmenlerimize de huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum. Görevlerini seve seve heyecanla yapmalarını diliyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet etmenin belki de en anlamlı görevini yerine getiriyorlar. Bu anlamda öğretmenlerimize ne kadar dua etsek azdır. Bir kez daha bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum". Kendisinin de Sancaktepe'de doğup büyüdüğünü ve ilk-orta öğretimini burada tamamladığını belirten Yeğin, "Allah bana doğduğum, büyüdüğüm, okuduğum ve çocukluk arkadaşlarımla sokaklarında gezdiğim ilçeye belediye başkanı olmayı nasip etti. Bizim geçmişte yaşadığımız sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaması için çok çalışıyoruz. Sancaktepe halkına ne söylediysek yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. Programda öne çıkan duyuru ise öğretmenlere yönelik indirim hakkı oldu. Yeğin, belediyeye ait sosyal tesislerin erişilebilir hale getirildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Belediye personelimiz bu tesislerden yüzde 20 indirimli faydalanıyorlardı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde buradan açıklamış olayım, bütün öğretmenlerimiz belediye personelimiz gibi bu tesislerden 365 gün yüzde 20 indirimli faydalanacaklar". Etkinlik, öğretmenlere teşekkür ve birlik mesajlarıyla sona erdi. İSTANBUL (İHA) - SANCAKTEPE'DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA İLÇEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER SANCAKTEPE RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA BİR ARAYA GELDİ. ETKİNLİĞE SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN'DE KATILDI.
Sosyal tesislerde indirim müjdesi
