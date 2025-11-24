Sancaktepe'de 24 Kasım: Alper Yeğin'den Öğretmenlere %20 İndirim Müjdesi

Kendisinin de Sancaktepe'de doğup büyüdüğünü ve ilk-orta öğretimini burada tamamladığını belirten Yeğin, "Allah bana doğduğum, büyüdüğüm, okuduğum ve çocukluk arkadaşlarımla sokaklarında gezdiğim ilçeye belediye başkanı olmayı nasip etti. Bizim geçmişte yaşadığımız sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaması için çok çalışıyoruz. Sancaktepe halkına ne söylediysek yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sosyal tesislerde indirim müjdesi

Programda öne çıkan duyuru ise öğretmenlere yönelik indirim hakkı oldu. Yeğin, belediyeye ait sosyal tesislerin erişilebilir hale getirildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Belediye personelimiz bu tesislerden yüzde 20 indirimli faydalanıyorlardı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde buradan açıklamış olayım, bütün öğretmenlerimiz belediye personelimiz gibi bu tesislerden 365 gün yüzde 20 indirimli faydalanacaklar".

Etkinlik, öğretmenlere teşekkür ve birlik mesajlarıyla sona erdi.

