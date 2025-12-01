Sancaktepe'de Kamyonet-Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de Kamyonet-Hafriyat Kamyonu Çarpıştı
Samandıra Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi
Olay, saat 11.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 EOB 654 plakalı kamyonetin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 42 FM 704 plakalı hafriyat kamyonu kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak yolda durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi; sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
SANCAKTEPE'DE YAĞIŞTA KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.