Sancaktepe'de Kamyonet-Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de yağışta kayan kamyonet karşı şeride geçerek bir hafriyat kamyonuyla çarpıştı; kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:42
Sancaktepe'de Kamyonet-Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de Kamyonet-Hafriyat Kamyonu Çarpıştı

Samandıra Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi

Olay, saat 11.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 EOB 654 plakalı kamyonetin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 42 FM 704 plakalı hafriyat kamyonu kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak yolda durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi; sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SANCAKTEPE'DE YAĞIŞTA KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN KAMYONETİN...

SANCAKTEPE'DE YAĞIŞTA KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

SANCAKTEPE'DE YAĞIŞTA KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN KAMYONETİN...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı