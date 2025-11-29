Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 572 gram ele geçirildi

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 572 gram narkotik, 1 cep telefonu ve 800 TL ele geçirildi; C.K. (21) adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:30
Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 572 gram ele geçirildi

Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 572 gram ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması sonucu yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

26 Kasım tarihinde Osmangazi Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda C.K. (21) yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 572 gram narkotik madde, 1 adet cep telefonu ve 800 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, 27 Kasım tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

SANCAKTEPE'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 572 GRAM NARKOTİK MADDE...

SANCAKTEPE'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 572 GRAM NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, C.K. (21) İSİMLİ ŞAHIS YAKALANARAK ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?