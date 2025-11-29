Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 572 gram ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması sonucu yakalama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
26 Kasım tarihinde Osmangazi Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda C.K. (21) yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda 572 gram narkotik madde, 1 adet cep telefonu ve 800 TL nakit para ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli, 27 Kasım tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.
