Sandıklı Mahallesi'nden CHP'ye Tepki: 1 milyar 302 milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Engeli

Sandıklı Mahallesi'nden CHP'li Meclis Üyelerine Yoğun Tepki

İncirliova'nın Sandıklı Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgeyi kapsayan altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını içeren 1 milyar 302 milyon TL tutarındaki yatırım paketinin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanmaması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Mahalle Meydanında 'Hizmete Engel Olmayın' Çağrısı

ASKİ'nin İller Bankası'ndan kullanmayı planladığı kredi için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin garantör olmasına CHP Grubu'nun karşı çıkması üzerine Sandıklı halkı mahalle meydanında toplandı. Vatandaşlar, 'Ey CHP Grubu, Hizmete Engel olmayın! Kısır siyaset değil Altyapı istiyoruz. Sandıklı'nın sesini duy, yatırımı engelleme' pankartı açtı.

Muhtar Fazlı Kurşunlu'dan Sert Tepki

Sandıklı Mahallesi Muhtarı Fazlı Kurşunlu öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, yatırımın bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. Kurşunlu, ASKİ'nin yatırım planına komisyon ve genel kurul aşamalarında 'evet' denildiğini, ancak kredi garantörlüğüne karşı çıkılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

'Hizmete engel olmak vatandaşa eziyettir'

Kurşunlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sandıklı mahallemize yapılması planlanan kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımının engellenmeye çalışılmasını üzüntüyle takip ettik. İlbank'tan alınacak kredi için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin garantör olması gerekiyor. Ancak CHP Grubu'nun ret oyu vereceklerini açıklaması, hizmetin önünü kesmektedir. Bu tavrı mahalle halkı olarak esefle kınıyoruz. Sandıklı halkının hakkını Büyükşehir Meclisi'nde savunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Siyaset hizmeti engellemek için değil, hizmet etmek içindir. Kim hizmet edecekse onun yanındayız. Hizmete kim engel olursa bizi karşısında bulur.'

Kurşunlu, Perşembe günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP Grubu'nun kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Sandıklı'ya yapılacak kanalizasyon yatırımının önünde kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

Mahalle Sakinleri: 'Yağmurda Evlerimizi Su Basıyor'

Mahalle sakinlerinden Gürsel Kır ise altyapı sorunlarının yıllardır devam ettiğini belirterek, 'Bizim siyasetle işimiz yok. En ufak yağışta mahallemiz sular altında kalıyor, evlerimizi su basıyor. Cadde ve sokaklar göle dönüyor. Kötü koku ve sinek oluyor. Sağlığımızı tehdit ediyor. Hepsiyle mücadele ediyoruz. Mahallemizin acilen kanalizasyon ve yağmur suyu hattına ihtiyacı var' dedi.

Sandıklı halkı, yatırımın gecikmesine karşı tepkisini sürdürürken, yetkililerden somut adım bekliyor.

