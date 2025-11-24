Saniye Rıza Kız Çocuklarını Koruma Derneği 50. Yılını Kutladı

Saniye Rıza Kız Çocuklarını Koruma Derneği, Karaman Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen programla 50. kuruluş yılını kutladı; yönetim ve üyeler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:57
Karaman Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen programla 50. kuruluş yılı kutlandı. Dernek yönetimi ve üyelerin bir araya geldiği etkinlikte, 50. yıla özel hazırlanan pasta kesilerek yarım asırlık emek ve dayanışma vurgulandı.

Dernek Başkanı Habibe Çıngıloğlu, 1973'ten bu yana yürütülen çalışmaları ve derneğin topluma dokunan rolünü anlattı. Çıngıloğlu, destek verdikleri aileler ve çocuklarla ilgili sayısal verileri paylaşarak yeni bir yurt yapılabilmesi için hayırseverlere çağrı yaptı.

Başkanın Açıklamaları

"Saniye Rıza Kız Çocukları Koruma Derneği 1973 yılında Saniye Rıza Kanıçelebi tarafından kız çocuklarına korunmak için bir yurt hediye etti. Akabinde bizler de derneğimizi kurduk ve o yıldan beri de 59 kızımızı evlendirdik. 48 çocuğumuza ev açtık, her şeyiyle erzaklarına varana kadar hazırladık. İşe girdiler, hepsi okuyorlardı, meslek sahibi oldular şu anda bir çoğu emekliler. Çağdaş Türk kadını olarak yetiştiler, kendi çocuklarını eğittiler. Fakat 2014 yılında yurtlar kapandı ve yerine ‘sevgi evleri’ açıldı. Sevgi evleri kurulunca bizim yurdumuz yıkıldı. O günden bu yana dernekler yerleşkesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurdumuzun yapılması için hayırseverleri bekliyoruz. İnşallah bağışçılarımız olacak ve tekrar kız çocukları yetiştireceğiz. Derneğimiz hiç boş kalmıyor sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz kız çocuklarımızı okutmaya devam ediyoruz. Şu anda 5 çocuğumuzun eğitimini karşılıyoruz. Biz bunlarla çok mutlu oluyoruz. Sadece bağışçı bekliyoruz, lise çağındaki çocuklarımızı üniversiteye hazırlayacağız ve hep birlikte camiaya evlatlar yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

