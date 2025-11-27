Şanlıurfa'da 9 Bin captagon Hap ve AK-47 Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Viranşehir'de düzenlenen operasyonda 10 parça halinde 9 bin captagon hap ve 1 AK-47 ele geçirildi; 1 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:58
Şanlıurfa'da 9 Bin captagon Hap ve AK-47 Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da 9 Bin captagon Hap ve AK-47 Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Viranşehir'de narkotik operasyonu

Şanlıurfa Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucunda 10 parça halinde 9 bin adet captagon uyuşturucu hap ile 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Aramalar şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapıldı.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

ŞANLIURFA’DA 9 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

ŞANLIURFA’DA 9 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
8. Isparta Kitap Fuarı 12-21 Aralık 2025'te Başlıyor
5
Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Salgın Tedbirleri Eğitimi
6
Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Mahallelere Taşındı
7
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?