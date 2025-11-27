Şanlıurfa'da 9 Bin captagon Hap ve AK-47 Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Viranşehir'de narkotik operasyonu

Şanlıurfa Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucunda 10 parça halinde 9 bin adet captagon uyuşturucu hap ile 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Aramalar şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapıldı.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

