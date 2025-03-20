Şanlıurfa'da Beşiz Bebek Sevinci: Ahmet ve Şemse Felhan Çifti Mutlu Haberi Aldı

Şanlıurfa'da Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi. Doktorlar, bebeklerin sağlık durumunu takip ediyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:37
Şanlıurfa'da Beşiz Bebek Sevinci: Ahmet ve Şemse Felhan Çifti Mutlu Haberi Aldı

Şanlıurfa'da bir aile, hayalini kurduğu büyük mutluluğu yaşadı. Ahmet ve Şemse Felhan çifti, beşiz bebek sahip olmanın heyecanını yaşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 27 yaşındaki Şemse Felhan, gebeliğinin 9. haftasında gittiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde beşiz bebek beklediğini öğrendi. Hamilelik süreci, doktorlar tarafından titizlikle izlendi.

Gebeliğin 27. haftasında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem ve Op. Dr. Adem Dilek yönetiminde doğum gerçekleştirilerek, 2'si kız olmak üzere toplamda 5 sağlıklı bebek dünyaya geldi.

Doç. Dr. Derya Uyan Hendem, doğan bebeklerin sağlık durumlarına dair açıklamalarda bulundu. "Bebekler şu anda yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatıyor ve genel sağlık durumları iyi. Ancak erken doğum nedeniyle bazı riskler taşıyorlar, bu nedenle takibini titizlikle yapıyoruz. Umarım anne ve bebekler en kısa sürede sağlıklı bir şekilde taburcu olur," dedi.

Anne Şemse Felhan, bebeklerin takibini gerçekleştiren sağlık profesyonellerine ve ekibine teşekkürlerini iletti. Bu süreç, Felhan ailesi için unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer alacak.

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi....

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem (sol 2) ve anne Şemse Felhan (ortada) açıklamada bulundu.

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi....

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem (sol 2) ve anne Şemse Felhan (ortada) açıklamada bulundu.

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