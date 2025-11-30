Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa Haliliye'de çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; 1'i ağır, O.Y. (30) Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:21
Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi yakınlarındaki Ahmet Yesevi Parkı civarında karşı karşıya gelen iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine bıçak, taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Bıçakla sırtından ağır yaralanan O.Y. (30), arkadaşları tarafından araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

