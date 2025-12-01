Şanlıurfa'da Düğünde Uzun Namlulu Silahla Havaya Ateş: Jandarma Soruşturması

Şanlıurfa'da düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş

Görüntüler ve tepkiler

Şanlıurfa kırsalındaki bir köy düğününde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlarda uzun namlulu silahla havaya ateş edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu ve tepki topladı.

Jandarma harekete geçti

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde gerçekleşti. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin art arda ateş açtığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor; yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

ŞANLIURFA’DA DÜĞÜNDE UZUN NAMLULU SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI