Şanlıurfa'da Jandarmadan Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Viranşehir, Suruç ve Siverek'te düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız silah, 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirildi; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:33
Viranşehir, Suruç ve Siverek'te geniş çaplı denetim

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet şarjör ve 75 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

