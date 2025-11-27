Şanlıurfa'da Jandarmadan Operasyon: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Viranşehir, Suruç ve Siverek'te geniş çaplı denetim
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet şarjör ve 75 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
