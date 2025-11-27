Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu

Akşemsettin İlkokulu'nun 'Küçük Yazarlar' projesi fuarda yoğun ilgi gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci Uluslararası Kitap Fuarı, Akşemsettin İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "20 Düş Yolculuğu" kitabına ev sahipliği yaptı. Fuar, "Kitapların Gücünü Keşfet" temasıyla kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Öğretmenler Çağrı Arslan ve Kamile Öysal tarafından derlenen eser, fuarda kurulan stantta büyük ilgi gördü. Ünlü yazar Ayşe Kulin standı ziyaret ederek kitabı satın aldı ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 20 minik yazar, yaklaşık 6 ay sürede kaleme aldıkları 20 hikayeyi bir araya getirerek kitabın ilk baskısını imzaladı. Minik yazarlar, ilk imza günü deneyimlerinin kendilerinde büyük heyecan yarattığını belirtti.

Kitabın satışından elde edilecek gelir, okulda maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek vermek amacıyla kullanılacak. Bu adım, hem çocukların üretkenliğini teşvik ediyor hem de toplumda dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

20 Düş Yolculuğu, yerel eğitim projelerinin somut bir örneği olarak fuarda dikkat çekerken, öğrencilerin yazınsal üretimlerini geniş kitlelerle buluşturdu.

