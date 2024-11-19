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Şanlıurfa'da Parkta Genç Bir Adam Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da bir parkta hareketsiz bir halde bulunan 20 yaşındaki Yunus Emre Açma'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:36
Şanlıurfa'da Parkta Genç Bir Adam Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da Parkta Genç Bir Adam Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir parkta yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Yunus Emre Açma isimli gencin cesedi bulundu.

Hareket etmeyen bir kişinin parkta yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin gence ait olduğunu tespit etti.

Yunus Emre Açma'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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