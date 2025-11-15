Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma operasyonunda 6 piyade tüfeği, 76 silah parçası, 19 şarjör ve 557 mühimmat ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:36
Jandarma ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 76 uzun namlulu silah parçası, 19 şarjör ile 557 uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

