Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Jandarma ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi
Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 76 uzun namlulu silah parçası, 19 şarjör ile 557 uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
