Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Yakalandı, 8 Tutuklandı

Şanlıurfa'da Telefonla Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, telefonla nitelikli dolandırıcılık suçundan 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmada, Eyyübiye’de belirlenen adrese baskın düzenlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin Konya, Antalya, Ankara ve Hakkari illerinde 13 kişiyi toplam 6.361.312 TL dolandırdıkları tespit edildi.

Ele Geçirilen Deliller

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 25 cep telefonu, 17 SIM kart, 7 hard disk, 1 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı, 2 SIM kart bloğu, 138.300 TL nakit, 7 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 18 açılmamış SIM kart ve SIM kart bloğu yer aldı.

Soruşturma ve Yargılama

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkeme tarafından 8 kişi tutuklandı. Soruşturma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

