Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Şanlıurfa genelinde düzenlenen eş zamanlı müdahalede 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonun yürütüldüğü bölgeler

Operasyon, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe jandarma komutanlıkları da destek verdi.

Ele geçirilenler

Aramalarda 125 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 5 tüfek, 3 şarjör ve 84 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

