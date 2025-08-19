DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:48
Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Şanlıurfa genelinde düzenlenen eş zamanlı müdahalede 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonun yürütüldüğü bölgeler

Operasyon, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe jandarma komutanlıkları da destek verdi.

Ele geçirilenler

Aramalarda 125 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 5 tüfek, 3 şarjör ve 84 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı....

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 125 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 5 tüfek ile 3 şarjör ve 84 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı....

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle