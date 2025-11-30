Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu'nda Tır Devrildi: Tekstil Yükü Yola Saçıldı

Şanlıurfa GAP Havalimanı yakınlarında lastik patlaması sonucu tekstil yüklü tır devrildi; sürücü yaralandı, yol tek yönlü trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 01:24
Kaza yerinde ekipler müdahale ediyor

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa GAP Havalimanı yakınlarında seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü bir tırın lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, tır şoförü yaralandı ve olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tırın yola saçılan yükü nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolu tek yönlü trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile çalışmaları sürdüren ekipler, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Olay yerinde, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yola dağılan malzemelerin kaldırılmasına destek verdi. Ekipler yol temizliği ve güvenlik önlemlerini eş zamanlı yürütüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemeleri sürdürüyor.

