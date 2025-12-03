Şanlıurfa Haliliye'de Gıda Denetimi: 2 İş Yeri Mühürlendi

Şanlıurfa Haliliye'de gıda denetimlerinde 2 iş yeri mühürlendi

Denetimi Haliliye Belediyesi zabıta ve Gıda Tarım Müdürlüğü ortak yürüttü

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ile Haliliye İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 81 iş yeri incelendi. Bu süreçte 9 işletmeye cezai işlem uygulanırken, 9 işletmeye iş yeri denetim formu düzenlenerek ruhsat birimine sevk edildi.

Denetimlerde tüketim tarihi geçmiş 171 kalemde ürün ile 25 kilogram bozulmuş tavuk eti ele geçirildi. Bu ürünler zabıta ekiplerince imha edilmek üzere toplatıldı.

Kontroller sırasında ayrıca 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenerek hizmete kapatıldı.

Yetkililer, denetimlerin tüketici sağlığını korumaya yönelik aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

