Şanlıurfa Hilvan'da 25 kilogram skunk ele geçirildi

Jandarma trafik kontrolünde baskın

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe trafik kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 25 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve gerekli işlemler için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

