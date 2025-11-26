Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı

Karaköprü Seyrantepe Mahallesi'ne nefes aldıracak proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Maşuk Kent Parkı Projesini tamamlayarak yapım aşamasına hazırlanıyor.

Toplam 50 bin metrekarelik alana kurulacak park, yeşil dokusu, sosyal alanları ve spor imkânlarıyla bölgenin en geniş açık alanlarından biri olma özelliği taşıyacak.

Projede 35 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan oluşturulacak; vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirme imkânı bulacak. Ayrıca parkta 2 bin 200 metrekarelik koşu yolu ve 11 bin metrekarelik yürüyüş yolları yer alacak.

Çocuklara yönelik alanlar da planlandı: 600 metrekarelik oyun alanı ve bir adet modern çocuk oyun grubu bulunacak. Ziyaretçilerin dinlenmesi için 54 adet kamelya tasarlandı.

Açık havada spor yapmak isteyenler için bir adet fitnes takımı bulunurken, kullanım kolaylığı sağlamak için park genelinde 34 çöp kovası ve 34 oturma bankı yer alacak. Ailelerin ihtiyaçları gözetilerek 2 adet WC, depo ve mescit alanı da projede dâhil edildi.

Peyzaj düzenlemelerinde ise toplam 8 bin metreküp bitkisel toprak kullanılacak.

Karaköprü'ye hem estetik hem de fonksiyonel bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlayan projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri modern, güvenli ve geniş bir sosyal alana kavuşacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 BİN METREKARELİK PARK YAPACAK