Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Seyrantepe Mahallesi'ne 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı inşa ediyor; geniş yeşil alan, yürüyüş ve spor olanakları sunulacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:41
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı

Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı

Karaköprü Seyrantepe Mahallesi'ne nefes aldıracak proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Maşuk Kent Parkı Projesini tamamlayarak yapım aşamasına hazırlanıyor.

Toplam 50 bin metrekarelik alana kurulacak park, yeşil dokusu, sosyal alanları ve spor imkânlarıyla bölgenin en geniş açık alanlarından biri olma özelliği taşıyacak.

Projede 35 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan oluşturulacak; vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirme imkânı bulacak. Ayrıca parkta 2 bin 200 metrekarelik koşu yolu ve 11 bin metrekarelik yürüyüş yolları yer alacak.

Çocuklara yönelik alanlar da planlandı: 600 metrekarelik oyun alanı ve bir adet modern çocuk oyun grubu bulunacak. Ziyaretçilerin dinlenmesi için 54 adet kamelya tasarlandı.

Açık havada spor yapmak isteyenler için bir adet fitnes takımı bulunurken, kullanım kolaylığı sağlamak için park genelinde 34 çöp kovası ve 34 oturma bankı yer alacak. Ailelerin ihtiyaçları gözetilerek 2 adet WC, depo ve mescit alanı da projede dâhil edildi.

Peyzaj düzenlemelerinde ise toplam 8 bin metreküp bitkisel toprak kullanılacak.

Karaköprü'ye hem estetik hem de fonksiyonel bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlayan projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri modern, güvenli ve geniş bir sosyal alana kavuşacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 BİN METREKARELİK PARK YAPACAK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 BİN METREKARELİK PARK YAPACAK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 BİN METREKARELİK PARK YAPACAK

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı
4
Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Yakalandı, 8 Tutuklandı
5
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı
6
Kardelen Parkı Açıldı — Kızılcıklı Mahallesi Yeni Yaşam Alanına Kavuştu

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama